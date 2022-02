Dalbert: «Scudetto? Spero lo vada all’Inter. Non lo sentirei mio» (Di sabato 19 febbraio 2022) Dalbert, laterale sinistro del Cagliari, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della lotta Scudetto. L’augurio verso l’Inter Dalbert, laterale sinistro del Cagliari, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, dicendo la sua sulla lotta Scudetto: LE PAROLE – «Spero che vincano lo Scudetto perché ho ancora tanti amici in nerazzurro. Se vincono sono felice per loro, ma non sentirei il titolo un po’ mio perché non sono lì. Ho fatto la preparazione con loro ma poi ho scelto Cagliari» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022), laterale sinistro del Cagliari, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della lotta. L’augurio verso l’Inter, laterale sinistro del Cagliari, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, dicendo la sua sulla lotta: LE PAROLE – «che vincano loperché ho ancora tanti amici in nerazzurro. Se vincono sono felice per loro, ma nonil titolo un po’ mio perché non sono lì. Ho fatto la preparazione con loro ma poi ho scelto Cagliari» L'articolo proviene da Calcio News 24.

