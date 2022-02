Da cosa è composta e fin dove arriva l’atmosfera della Terra (Di sabato 19 febbraio 2022) Che cos’è l’atmosfera? La definizione più semplice e precisa che possiamo offrirvi è questa: è lo strato di gas trattenuto dalla gravità che circonda un pianeta. Sulla Terra la vita è possibile proprio grazie alla presenza di un’atmosfera… Ma da cosa è composta? E fin dove si estende? Il limiti dell’atmosfera: fin dove si estende? (wikipedia) – curiosauro.itl’atmosfera terreste: com’è fatta Nel caso della Terra, quindi, l’atmosfera protegge e favorisce la vita. Come? Generando innanzitutto una specifica pressione che consente all’acqua liquida di conservarsi sulla superficie. Oltre a ciò, assorbe la radiazione solare ultravioletta, riscalda il globo attraverso la ritenzione di calore (il famoso effetto ... Leggi su curiosauro (Di sabato 19 febbraio 2022) Che cos’è? La definizione più semplice e precisa che possiamo offrirvi è questa: è lo strato di gas trattenuto dalla gravità che circonda un pianeta. Sullala vita è possibile proprio grazie alla presenza di un’atmosfera… Ma da? E finsi estende? Il limiti del: finsi estende? (wikipedia) – curiosauro.itterreste: com’è fatta Nel caso, quindi,protegge e favorisce la vita. Come? Generando innanzitutto una specifica pressione che consente all’acqua liquida di conservarsi sulla superficie. Oltre a ciò, assorbe la radiazione solare ultravioletta, riscalda il globo attraverso la ritenzione di calore (il famoso effetto ...

