Crisi in Ucraina | aggiornamenti e ultime notizie

(Di sabato 19 febbraio 2022) Gli sforzi diplomatici per risolvere laincontinuano. Questa sera alle 20 ci sarà una videochiamata tra il presidente Biden e gli alleati, compreso Mario Draghi. Le tensioni sono tornate a crescere dopo che ieri un asilo nel Donbass è stato colpito da un bombardamento (secondo funzionari ucraini tre adulti sono rimasti feriti). Ci sono evidenti difficoltà nell'ottenere informazioni di prima mano, ma le accuse reciproche non sono meno importanti dei colpi di mortaio. Per l', incidenti come questo evidenziano la brutalità delle forze di occupazione russe. Il Cremlino invece nega qualsiasi intenzione di invadere ma intanto su tutti i media accusa l'di pianificare un attacco alle aree detenute dai separatisti sostenuti dalla Russia, prendendo di mira anche civili innocenti. Il pubblico russo ...

Advertising

lauraboldrini : I leader politici e le istituzioni coinvolte nella grave crisi tra #Russia e #Ucraina ascoltino la richiesta di pac… - Agenzia_Ansa : FLASH | 'Nonostante i tentativi della Russia di dividerci, siamo rimasti uniti, Usa e alleati europei sono in sinto… - Palazzo_Chigi : Le dichiarazioni alla stampa del Presidente Draghi al termine della Riunione informale dei Membri del Consiglio eur… - gabriella_roux : Crisi Ucraina-Russia, l'escalation preparata: i video dei leader filorussi che ordinano l'evacuazione erano preregi… - Wizard7474 : RT @MediasetTgcom24: Media: forte esplosione nel centro di Donetsk #mosca #ministerodelladifesaucraino #crimea #russia #crisiucraina https… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Ucraina

... Volodymyr Zelensky, non ha cambiato i suoi piani ed è in volo per Monaco di Baviera, dove intende prendere parte all'annuale Conferenza sulla Sicurezza, dedita alla. Lo ha comunicato l'...Mentre tutto il mercato continua a rimanere col fiato sospeso per la, continua il momento di flessione generalizzato per le principali criptovalute. Scopriamo come si stanno comportando in apertura di weekend. Partiamo, come sempre, da Bitcoin, che ...In missione dalla Sicilia all'Ucraina con il drone Northrop Grumman RQ-4B Global Hawke dell'Usaf (United States Air Force) per spiare da quota 17mila metri le mosse delle milizie filorusse e delle ...In Ucraina sale la tensione e la paura di una guerra cresce. Tra sirene, evacuazioni, artiglieria e autobombe nella regione del Donbass, la striscia orientale dell'Ucraina occupata dai ribelli ...