Covid oggi Basilicata, 648 contagi e 3 morti: bollettino 19 febbraio (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – In Basilicata sono 648 i nuovi contagi da Covid secondo il bollettino con numeri e dati di oggi, 19 febbraio. Si registrano inoltre altri 3 morti. 3.770 i tamponi (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Lagonegro, Castronuovo Sant’Andrea e in Calabria. Sono state registrate 678 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 99 (-5) di cui 1 (-1) in terapia intensiva: 54 nell’ospedale di Potenza; 45 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 19.700. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 1.654 somministrazioni. Finora 466.355 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,3 per cento della ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Insono 648 i nuovidasecondo ilcon numeri e dati di, 19. Si registrano inoltre altri 3. 3.770 i tamponi (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Lagonegro, Castronuovo Sant’Andrea e in Calabria. Sono state registrate 678 guarigioni. I ricoverati per-19 sono 99 (-5) di cui 1 (-1) in terapia intensiva: 54 nell’ospedale di Potenza; 45 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono circa 19.700. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 1.654 somministrazioni. Finora 466.355 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,3 per cento della ...

