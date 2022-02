Cosa succederà se Mosca invaderà davvero Kiev?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 19 febbraio 2022) Putin farà marcia indietro, o no? Crescono sempre di più le tensioni nell’Ucraina orientale e aumentano di pari passo i timori occidentali di un’invasione russa e di una nuova guerra in Europa, con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che si dice “convinto” che il presidente russo Vladimir Putin abbia preso la decisione di invadere. Una Terza guerra mondiale è dunque all’orizzonte? Troppo presto ancora per dirlo, ma gli interessi in ballo sono tantissimi. Secondo le stime Usa, le truppe russe pronte a scendere in campo sarebbero composte da qualcome 190mila unità. La Russia prevede anche di organizzare esercitazioni militari, inclusi lanci multipli di prova di missili balistici intercontinentali e missili da crociera in una vasta dimostrazione di potenza militare. Russia pronta a invadere l’Ucraina? Mentre Washington e Bruxelles proseguono nel ...