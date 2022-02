Calcio: Dalbert 'Mazzarri come un padre, col Napoli ce la giochiamo' (Di sabato 19 febbraio 2022) Il difensore - centrocampista del Cagliari: "Strada giusta per la salvezza" CAGLIARI - "Ci siamo rimessi in pista e stanno arrivando i risultati, la strada per la salvezza è quella giusta". Così ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 19 febbraio 2022) Il difensore - centrocampista del Cagliari: "Strada giusta per la salvezza" CAGLIARI - "Ci siamo rimessi in pista e stanno arrivando i risultati, la strada per la salvezza è quella giusta". Così ...

Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Dalbert 'Mazzarri come un padre, col Napoli ce la giochiamo' - sportface2016 : #Cagliari, Henrique #Dalbert: '#Mazzarri ci parla come fosse un padre, con il #Napoli possiamo giocarcela' - GSmilzo : ATTENZIONE ALLA PROMESSA: non insulterò più Dalbert, si è guadagnato la mia fiducia e la mia stima. Non sempre fa l… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Dalbert: “Il Napoli è una bella squadra, possiamo giocarcela”: Dalbert:… - Calcio_Casteddu : ???? A #Cagliari come a Rio ?? Il rapporto con la squadra e con #Mazzarri ?? Parla #Dalbert -