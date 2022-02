Bologna | feti e resti umani in fusti | scoperta choc a Granarolo

(Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) –. Conservati all’interno di una quarantina di, etichettati con il simbolo dei rifiuti biologici e abbandonati in un capannone della zona industriale di. È unaquella effettuata dalla polizia, arrivata nella rimessa mercoledì sera, chiamata da un ragazzo che recupera ferro e vecchi materiali nelle industrie della zona. Lo riporta ‘Il Resto del Carlino’. Era stato lui a scoprire il terribile contenuto e allertare le forze dell’ordine che hanno subito avviato le indagini: l’area, dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco del Nucleo Nbcr, è stata posta sotto sequestro, così come i. Il sospetto, si legge sul quotidiano, è che si tratti di uno smaltimento illegale, ma tutte le piste sono ...

Advertising

repubblica : Feti e altri resti umani nei barili dei rifiuti industriali: scoperta shock a Granarolo - GualcoGabriella : RT @EmeiMarkus: Feti e altri resti umani nei barili dei rifiuti industriali: scoperta shock a Granarolo - mumorini : L'uomo come cosa, come rifiuto industriale da smaltire! (poi blaterano di 'eutanasia' e di diritto alla scelta) - ATHOMICAAQUILA1 : Feti e resti umani. #Bologna #fetierestiumani - rosati22 : RT @tempoweb: Feti e resti umani nei fustini: la macabra scoperta e il giallo sui rifiuti #granarolo #bologna #19febbraio #iltempoquotidian… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna feti

... in provincia di. Come riferisce 'La Repubblica', un feto immerso in un liquido verdastro è ... Sempre secondo il quotidiano 'La Repubblica', dalle prime verifiche si tratterebbe "die resti ...Resti umani econservati all'interno di decine di fusti gialli , etichettati con il simbolo dei rifiuti ... in provincia di. È quanto ha scoperto la Squadra Mobile della questura di ...Resti umani e feti conservati all'interno di decine di fusti gialli, etichettati con il simbolo dei rifiuti biologici speciali e abbandonati in un capannone della zona industriale di Granarolo, nel ...La squadra Mobile di Bologna, sta cercando di chiarire la provenienza di una quarantina di fusti gialli, ritrovati accatastati contro il muro di capannone di Granarolo, nel Bolognese, tra altri ...