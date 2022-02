Bimba di 7 mesi cade dal letto e muore nel Pavese (Di sabato 19 febbraio 2022) Una bambina di appena 7 mesi è morta dopo essere caduta dal letto matrimoniale dei suoi genitori, da un’altezza di circa mezzo metro. Il dramma è avvenuto alla frazione Vigalfo del comune di Albuzzano... Leggi su feedpress.me (Di sabato 19 febbraio 2022) Una bambina di appena 7è morta dopo essere caduta dalmatrimoniale dei suoi genitori, da un’altezza di circa mezzo metro. Il dramma è avvenuto alla frazione Vigalfo del comune di Albuzzano...

