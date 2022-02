Allentamento restrizioni Covid | Rasi | «Tra qualche settimana»

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 19 febbraio 2022) È arrivato il tempo di alleggerire leche mirano a contenere la diffusione del? Sì secondo il professor Guido, ma tra. In un'intervista rilasciata a Il Giornale, l'ex direttore dell'Ema e docente di Microbiologia presso l'Università di Tor Vegata, ha spiegato il suo punto di vista., quando sarebbe opportuno? Si parla molto della possibilità che anche l'Italia possa presto seguire le scelte di altre nazioni che stanno lavorando per togliere alcune delle limitazioni relative alla necessità di contenere il virus. «I tempi - ha dichiarato - sono ragionevolmente maturi per alleggerire i divieti». Concetto espresso sottolineando come oggi si abbia una veloce decrescita dei contagi ed è ...