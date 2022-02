Alex Belli frena, ma Soleil Sorge lo dice a tutti: è successo tutto fuori dalla Casa (Di sabato 19 febbraio 2022) Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran tutti insieme ma forse poco appassionatamente nella Casa. Anche perché l’attore, tornato da pochi giorni al GF Vip 6 e di nuovo vicino alla moglie, ha deciso di stravolgere tutto. Addio amore libero tanto sbandierato in questi mesi, ha detto alla modella di voler cambiare delle cose nella loro vita sentimentale. “Sì son geloso di te, tanto, sono un gelosone – ha detto Alex Belli – Sono tanto geloso e allora cambiamo tutte le carte e le regole. Allora io ti dico che le carte le cambiamo, io ti dico che adesso le nuove regole si chiamano ‘esclusività’”. Delia Duran inizialmente è sembrata un po’ titubante, poi ha risposto in maniera positiva alla richiesta del marito: “Ci sarà”. Dunque il ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 febbraio 2022)e Delia Duraninsieme ma forse poco appassionatamente nella. Anche perché l’attore, tornato da pochi giorni al GF Vip 6 e di nuovo vicino alla moglie, ha deciso di stravolgere. Addio amore libero tanto sbandierato in questi mesi, ha detto alla modella di voler cambiare delle cose nella loro vita sentimentale. “Sì son geloso di te, tanto, sono un gelosone – ha detto– Sono tanto geloso e allora cambiamo tutte le carte e le regole. Allora io ti dico che le carte le cambiamo, io ti dico che adesso le nuove regole si chiamano ‘esclusività’”. Delia Duran inizialmente è sembrata un po’ titubante, poi ha risposto in maniera positiva alla richiesta del marito: “Ci sarà”. Dunque il ...

Advertising

trash_italiano : FRANCESCA CIPRIANI E ALEX BELLI A #CEPOSTAPERTE. IS THIS IL METAVERSO? - soleilsorge__ : RT @wilmington_girl: Alex a Delia:'Sole ha delle battute del caxxo'. No Belli SOLE TI DICE LA VERITÀ E TI SMERDA,ECCO PERCHÈ NON TI PIACC… - NoVabbeAdoroxx : RT @wilmington_girl: Alex a Delia:'Sole ha delle battute del caxxo'. No Belli SOLE TI DICE LA VERITÀ E TI SMERDA,ECCO PERCHÈ NON TI PIACC… - sara_saretta___ : Alex belli si è preso l'amore della vita di barù.. l'aspirapolvere gialla #jerù - Emanuel74811845 : Alex belli quando ride mette paura sembra Dracula #gfvip #solearmy -