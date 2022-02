Volley femminile, Champions League 2022: sorteggio quarti. C’è il derby Conegliano-Monza! (Di venerdì 18 febbraio 2022) In Lussemburgo è andato in scena il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2022 di Volley femminile. Si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta della massima competizione europea, le migliori otto squadre della fase a gironi si daranno battaglia per la conquista del trofeo. quarti di finale e semifinali si disputeranno col format andata e ritorno, la Finale sarà invece in partita secca in sede ancora da definire. La sorte ha regalato immediatamente il derby italiano tra Conegliano e Monza. Le Campionesse d’Europa riprenderanno la difesa del titolo continentale fronteggiando le brianzole, che sono alla loro prima apparizione nel torneo. La corazzata veneta partirà con tutti i favori del ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) In Lussemburgo è andato in scena ildeidi finale delladi. Si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta della massima competizione europea, le migliori otto squadre della fase a gironi si daranno battaglia per la conquista del trofeo.di finale e semifinali si disputeranno col format andata e ritorno, la Finale sarà invece in partita secca in sede ancora da definire. La sorte ha regalato immediatamente ilitaliano trae Monza. Le Campionesse d’Europa riprenderanno la difesa del titolo continentale fronteggiando le brianzole, che sono alla loro prima apparizione nel torneo. La corazzata veneta partirà con tutti i favori del ...

