Via Mugnano-Giugliano | il triste destino di una strada di confine

Advertising

fattidinapoli : Napoli: Mugnano, il reddito di cittadinanza non basta. 43enne arrestata dai Carabinieri per ... - -

Ultime Notizie dalla rete : Via Mugnano

Teleclubitalia.it

Prossimo appuntamento domenica 13 marzo a calcare le tavole del palco diSichelgaita è la compagnia "Quelli che il Teatro? didi Napoli con la divertente commedia "La stranissima coppia" ......di Napoli Nord nei confronti di Vitamaria Pesce 43 enne di Napoli ritenuta responsabile di furto aggravato commesso in mattinata presso il negozio di abbigliamento Globo diPietro Nenni a...In Consiglio comunale, la maggioranza targata Sarnataro approva il nuovo Piano Industriale dei rifiuti. Il documento, votato nella serata di ieri, è fondamentale per l'apertura della gara per... Leggi ...È quanto deciso dal Giudice Monocratico Alessandra Farina del Tribunale di Napoli Nord nei confronti di Vitamaria Pesce 43 enne di Napoli ritenuta responsabile di furto aggravato commesso in mattinata ...