Truffa del rilevatore di gas | colpi a segno in città e provincia

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Bergamo. Le ultime segnalazioni riguardano via Carducci a Bergamo. Suonano ai campanelli delle abitazioni, privilegiando gli inquilini più anziani, e tentano di mettere in atto una vera e propria. Cercano di vendere per 400 euro undi fuga di gas dal valore commerciale di circa 10 euro, facendo leva sulla sicurezza, nonostante la legge non preveda l’obbligo di tali di dispositivi. È il nuovo allarme che lancia Adiconsum Bergamo, a seguito di numerose segnalazioni che giungono da diversi angoli di. “In alcuni casi – dice Mina Busi, presidente dell’associazione dei consumatori della Cisl – propongono la vendita di due rilevatori, al prezzo di 600 euro. Il valore commerciale del prodotto è irrisorio, ma le persone che si presentano a casa lo propongono ad un prezzo altissimo. Già ...