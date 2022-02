Trequarti Juventus | spuntano altri due nomi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Il mercato non dorme mai. La squadra mercato bianconera è sempre al lavoro in vista della prossima stagione. Per lalasta valutando due profili “made in Germany”. Chi sono i volti nuovi per ladella? Entrambi i profili valutati giocano in Bundesliga. Si tratta di Cristopher Nkunku (classe 97?) e Florian Wirtz (annata 03?). Il primo gioca nel Red Bull Lipsia, il secondo è in forza al Bayer Leverkusen. Entrambi giocano sulla, ma all’occorrenza possono essere utilizzati come esterni d’attacco. Cristopher Nkunku si era fatto notare già nelle annate precedenti, ma quest’anno è letteralmente esploso. Nella difficile stagione del Red Bull Lipsia, il francese ha preso letteralmente per mano la squadra. Le statistiche parlano chiaro: in Germania ha segnato ...