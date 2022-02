Tempesta Eunice, le raffiche di vento distruggono il tetto dell’O2 Arena di Londra – Video (Di venerdì 18 febbraio 2022) La cupola della O2 Arena di Londra – sede di grandi eventi musicali e sportivi – è stata divelta dalle forti raffiche di vento, provocate dalla Tempesta Eunice. Un portavoce di quella che in precedenza era chiamata Millennium Dome ha affermato che la struttura è chiusa ed è in corso la valutazione dei danni. Così come gran parte del Regno Unito, anche la capitale britannica è in “allerta rossa” a causa del maltempo. Inaugurata nel 2000 e precedentemente nota come Millennium Dome, la struttura che si trova a Greenwich, a sud-est di Londra, è stata danneggiata da raffiche fino a 90 miglia all’ora. L’edificio, ribattezzato O2 nel 2007 rimarrà chiuso fino a nuovo ordine. “La sicurezza dei nostri visitatori rimane di fondamentale importanza”, hanno detto i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) La cupola della O2di– sede di grandi eventi musicali e sportivi – è stata divelta dalle fortidi, provocate dalla. Un portavoce di quella che in precedenza era chiamata Millennium Dome ha affermato che la struttura è chiusa ed è in corso la valutazione dei danni. Così come gran parte del Regno Unito, anche la capitale britannica è in “allerta rossa” a causa del maltempo. Inaugurata nel 2000 e precedentemente nota come Millennium Dome, la struttura che si trova a Greenwich, a sud-est di, è stata danneggiata dafino a 90 miglia all’ora. L’edificio, ribattezzato O2 nel 2007 rimarrà chiuso fino a nuovo ordine. “La sicurezza dei nostri visitatori rimane di fondamentale importanza”, hanno detto i ...

