Tabellone Atp Delray Beach 2022: Norrie guida il seeding, c’è Seppi (Di sabato 19 febbraio 2022) Il Tabellone del torneo Atp di Delray Beach 2022. Cameron Norrie guida il seeding, c’è un solo azzurro già al main draw e si tratta di Andreas Seppi, che dopo aver giocato a Dallas resta sul territorio statunitense per giocarsi le proprie carte in quest’altro torneo. Andiamo allora a scoprire di seguito qual è il Tabellone completo di questo torneo che prende il via lunedì 14 febbraio con finale domenica 20. QUARTI DI FINALE (1) Norrie b. (5) Korda 6-2 1-6 7-6(4) (4/WC) Paul b. (Q) Kozlov 6-3 6-1 Millman vs (3/WC) Dimitrov (7) Mannarino vs (2) Opelka SECONDO TURNO (1) Norrie b. Otte 6-3 7-5 (5) Korda b. Seppi 7-5 6-3 (4/WC) Paul b. (Q) Istomin 6-2 6-0 (Q) Kozlov b. Johnson 6-1 ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Ildel torneo Atp di. Cameronil, c’è un solo azzurro già al main draw e si tratta di Andreas, che dopo aver giocato a Dallas resta sul territorio statunitense per giocarsi le proprie carte in quest’altro torneo. Andiamo allora a scoprire di seguito qual è ilcompleto di questo torneo che prende il via lunedì 14 febbraio con finale domenica 20. QUARTI DI FINALE (1)b. (5) Korda 6-2 1-6 7-6(4) (4/WC) Paul b. (Q) Kozlov 6-3 6-1 Millman vs (3/WC) Dimitrov (7) Mannarino vs (2) Opelka SECONDO TURNO (1)b. Otte 6-3 7-5 (5) Korda b.7-5 6-3 (4/WC) Paul b. (Q) Istomin 6-2 6-0 (Q) Kozlov b. Johnson 6-1 ...

Advertising

livetennisit : ATP 500 Dubai: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana - sportface2016 : #ATPDubai 2022: come e quando seguire il sorteggio del tabellone principale, #Sinner protagonista - zazoomblog : Tabellone Atp Delray Beach 2022: Norrie guida il seeding c’è Seppi - #Tabellone #Delray #Beach #2022: - sportface2016 : #Tennis #ATPRiodeJaneiro Grande risultato nel tabellone di doppio per Lorenzo #Sonego e Andrea #Vavassori - infoitsport : ATP Doha, il tabellone principale: Shapovalov comanda il seeding, per Musetti un qualificato -