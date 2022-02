Studenti in piazza a Napoli contro l’alternanza scuola-lavoro (Di venerdì 18 febbraio 2022) Una manifestazione per protestare contro la riforma della ‘Buona scuola’ e in memoria dei due ragazzi morti nei giorni scorsi mentre svolgevano stage nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro e dei tirocini di formazione professionale. Studenti in strada questa mattina in piazza Garibaldi a Napoli per ribadire le loro ragioni, esprimendo dissenso verso una scuola in cui non si riconoscono. Manifestazione indetta dal Coordinamento Kaos, da Unione degli Studenti Napoli, da Studenti autonomi napoletani e dal Coordinamento Studenti Flegrei. Il corteo da piazza Garibaldi si è diretto alla sede dell’Ufficio scolastico regionale della Campania. Tantissimi gli ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 18 febbraio 2022) Una manifestazione per protestarela riforma della ‘Buona’ e in memoria dei due ragazzi morti nei giorni scorsi mentre svolgevano stage nell’ambito del progetto di alternanzae dei tirocini di formazione professionale.in strada questa mattina inGaribaldi aper ribadire le loro ragioni, esprimendo dissenso verso unain cui non si riconoscono. Manifestazione indetta dal Coordinamento Kaos, da Unione degli, daautonomi napoletani e dal CoordinamentoFlegrei. Il corteo daGaribaldi si è diretto alla sede dell’Ufficio scolastico regionale della Campania. Tantissimi gli ...

