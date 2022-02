“Siete imbarazzanti!”: scivolone clamoroso al GF Vip, Signorini e gli autori la combinano grossa (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ennesimo passo falso al GF Vip, pioggia critiche sul web per la scelta degli autori: ecco cos’è successo nel dettaglio. Gf Vip (screenshot YouTube)La puntata di ieri del GF Vip è stata ricca di colpi di scena: l’incontro fra Sophie e suo fratello Ricky e due emozionanti video saluto dalle famiglie di Miriana e Giucas. Ma non tutte le sorprese sono state positive: uno dei concorrenti, infatti, ha ricevuto un duro provvedimento disciplinare. Si tratta di Alessandro Basciano, che è stato punito per alcuni atteggiamenti avuti nel corso della giornata di ieri. Nessun espulsione, tuttavia, ma una nomination d’ufficio nella quale si scontrerà con Nathaly, Barù e Kabir. “Non è giusto”: il web esplode, critiche durissime Basciano (screenshot YouTube)Il motivo del provvedimento è chiaro: in un momento di rabbia, Basciano ha rifiutato di indossare il microfono discutendo con la ... Leggi su specialmag (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ennesimo passo falso al GF Vip, pioggia critiche sul web per la scelta degli: ecco cos’è successo nel dettaglio. Gf Vip (screenshot YouTube)La puntata di ieri del GF Vip è stata ricca di colpi di scena: l’incontro fra Sophie e suo fratello Ricky e due emozionanti video saluto dalle famiglie di Miriana e Giucas. Ma non tutte le sorprese sono state positive: uno dei concorrenti, infatti, ha ricevuto un duro provvedimento disciplinare. Si tratta di Alessandro Basciano, che è stato punito per alcuni atteggiamenti avuti nel corso della giornata di ieri. Nessun espulsione, tuttavia, ma una nomination d’ufficio nella quale si scontrerà con Nathaly, Barù e Kabir. “Non è giusto”: il web esplode, critiche durissime Basciano (screenshot YouTube)Il motivo del provvedimento è chiaro: in un momento di rabbia, Basciano ha rifiutato di indossare il microfono discutendo con la ...

Advertising

Carme69_B : RT @bagnotrash: provvedimento serissimo per alessandro per aver detto due frasi ad alex belli senza microfono, quando in quella casa per 5… - CrochetXweb : RT @lo_stasi: Mioddio come siete imbarazzanti. Quando lo dicevamo noi che Nathaly avesse la cattiveria dentro,tutti muti,anzi la chiamavate… - Chiara07664924 : RT @bagnotrash: provvedimento serissimo per alessandro per aver detto due frasi ad alex belli senza microfono, quando in quella casa per 5… - Gianni95789508 : RT @bagnotrash: provvedimento serissimo per alessandro per aver detto due frasi ad alex belli senza microfono, quando in quella casa per 5… - AnnaDeRosa9 : RT @bagnotrash: provvedimento serissimo per alessandro per aver detto due frasi ad alex belli senza microfono, quando in quella casa per 5… -

Ultime Notizie dalla rete : Siete imbarazzanti Prodi putiniano d'Italia, "milioni di disoccupati" e l'Ucraina: quindi, oggi... Forse vi siete dimenticati di un particolare: vivevamo molto meglio prima - stesso discorso per ... Imbarazzanti - su Repubblica tante pagine dedicate alla guerra possibile in Ucraina . Poi leggi il ...

Dimmi che coppia siete e ti dirò come festeggiare San Valentino Potrebbe anche creare situazioni imbarazzanti. Come festeggiare San Valentino? La cosa più ... Se siete una coppia aperta La cosa positiva di questo giorno è che si può decidere di celebrare l'amore ...

“Siete imbarazzanti!”: scivolone clamoroso al GF Vip, Signorini e gli autori la combinano grossa Specialmag.it Forse vidimenticati di un particolare: vivevamo molto meglio prima - stesso discorso per ...- su Repubblica tante pagine dedicate alla guerra possibile in Ucraina . Poi leggi il ...Potrebbe anche creare situazioni. Come festeggiare San Valentino? La cosa più ... Seuna coppia aperta La cosa positiva di questo giorno è che si può decidere di celebrare l'amore ...