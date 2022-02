Pedullà critica duramente Allegri | è successo in diretta!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 19 febbraio 2022) Durante la trasmissione televisiva Sporitalia, il celebre esperto di mercato, Alfredo, ha mosso dure critiche nei confronti dell’operato di MassimilianoVlahovicIl noto giornalista ha, inoltre, preso le difese del nuovo attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, reo di aver disputato una prestazione sotto le aspettative: “È imbarazzante. Bisognerebbe avere il coraggio di chiedergli (ad) perché la Juve gioca così male. È inguardabile. Non puoi dire che allunghi una serie positiva di risultati. Ma che deve imparare Vlahovic? Deve essere messo nelle condizioni di fare “Vlahovic”. Non a caso ha segnato più di Cristiano Ronaldo nell’anno solare. Dinanzi a certe situazioni gli allenatori devono essere sollecitati. Non si possono accettare certe risposte. ...