Pattinaggio artistico: L'ISU è pronta a innalzare l'età minima per le gare Senior

Il tema è caldo da diverso tempo; quanto successo alle Olimpiadi di Pechino 2022 con il caso di Kamila Valieva potrebbe accelerare in maniera significativa tutto il processo. L'international Skating Union ha la seria intenzione di innalzare l'età minima per partecipare alle competizioni Senior di Pattinaggio di figura, portandola da quindici a diciassette anni. La notizia, ancora non confermata sui canali ufficiali, è iniziata a circolare in modo preponderante proprio all'indomani della discussa e controversa prova individuale femminile. La proposta sarà uno dei principali oggetti di discussione del Congresso ISU previsto per il mese di giugno; si tratterà di un evento da seguire con molta attenzione in quanto verrà svolto a conclusione del quadriennio olimpico, dunque con tante iniziative da mettere ...

