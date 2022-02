"Offende le vittime". Bufera per la presenza del prete in Vaticano

Advertising

maredisorrisi : RT @giorgio_gori: Il vergognoso tweet del giornalista Tommaso Montesano offende la memoria dei morti di #Bergamo e di tutte le vittime del… - QuelloKeSbrocca : è l'auschwitz memorial che, negando la correttezza del paragone storico, offende la memoria delle vittime. dare un… - LaCnews24 : Era stata apposta il 10 febbraio nel Giorno del ricordo. La condanna del presidente della Provincia, Sergio Ferrari… - LaCnews24 : Era stata apposta il 10 febbraio nel Giorno del ricordo. La condanna del presidente della Provincia, Sergio Ferrari… - PulcinoRossoner : RT @Agenzia_Ansa: 'Il vergognoso tweet di Tommaso Montesano offende la memoria dei morti di Bergamo e di tutte le vittime del Covid. Querel… -

Ultime Notizie dalla rete : Offende vittime

il Giornale

'Un atto indegno - ha detto - chela memoria dellee dei sopravvissuti,la dignità di una intera comunità, quella crotonese, che non può che condannare e rigettare la violenza,...... e riflette chiaramente il delirio collettivo che inizia a mietere piùdell'eroina: ... abusivi e perversi delle singole storie e dei singoli personaggi non solo, ma traumatizza. Penso a ..."La sua presenza è inopportuna e ad ogni modo ferisce nuovamente le vittime", ha dichiarato, sempre ad AskaNews, l'avvocato Nadia Debbache, che è il legale di alcune delle presunte vittime e che ha ...Ma io posso usare la lingua dei testi di Eduardo e di Scarpetta, un napoletano bello, teatrale, non certo epiteti volgari per offendere. Questa mattina avrei voluto guardare i ragazzi negli occhi. Ma ...