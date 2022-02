Non solo tenda e picchetto | 5 falsi miti da sfatare sul campeggio

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 18 febbraio 2022) I tempi delinteso solamente comesono finiti. Le strutture dedicate al turismo open air, infatti, oggi offrono ai viaggiatori infinite possibilità, combinazioni e opzioni e si rivelano un’ottima soluzione anche per chi, in sacco a pelo, non ha mai dormito (e non vuole dormire). Nell’immaginario collettivo e nella mente di chi non ha mai provato questo modo di vivere le vacanze, però, ilè rimasto quello di una volta, fatto di lunghe notti sotto i cieli estivi, pranzi al sacco e ritmi vivaci. Per aiutare questi viaggiatori a cambiare punto di vista, Campeggi.com, ha deciso di raccogliere 5 tra ipiù diffusi sule di sfatarli uno per uno. In supporto arrivano anche gli utenti del sito, che, attraverso un ...