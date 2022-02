Milan | Ibrahimovic | “Non dovevo tornare | Raiola mi ha manipolato”

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic a Radio105: 'Se vincessi con questa squadra mi darebbe più soddisfazione di dieci anni fa. E' Ibra che… - AntoVitiello : #Pioli: “#Ibrahimovic sta meglio, a fine settimana comincerà a correre, poi da lì valuteremo giorno per giorno. Anc… - Febo25120417 : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic a Radio105: 'Se vincessi con questa squadra mi darebbe più soddisfazione di dieci anni fa. E' Ibra che decid… - GianniVaretto : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic a Radio105: 'Se vincessi con questa squadra mi darebbe più soddisfazione di dieci anni fa. E' Ibra che decid… - MondoNapoli : Milan, Ibrahimovic ci sarà con il Napoli? Le ultime news sulle sue condizioni - -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Ibrahimovic

Pianeta Milan

Giroud? Se sta bene determina,deciderà da solo sul futuro, ma l'età è quella...". ...!1) tutte le notizie di donadoniLeggi i commenti Serie a: tutte le notizie [ { "@context": "...Zlatanprepara il suo ritorno. Il campione svedese è dovuto rimanere ancora fermo ai box per un infortunio ma non vede l'ora di tornare a dare una mano al suo. Ibra è stato ospite della ...Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio 105 ed ha parlato anche del suo futuro. Il 3 ottobre 2022 spegnerà 41 candeline, ma per ora non sembra ...Fuori da diverso tempo, Zlatan Ibrahimovic sarà costretto a saltare anche il match di domani sera che vedrà il Milan sfidare la Salernitana. Secondo La Gazzetta dello Sport, non ci sono ancora date ...