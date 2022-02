Manifestazioni della scuola, tensione a Torino: studenti tentano irruzione, sette agenti feriti (Di venerdì 18 febbraio 2022) sette rappresentanti delle forze dell'ordine sono rimasti feriti nel tentato assalto alla sede dell'Unione Industriali di Torino da parte di un gruppo di manifestanti che sta partecipando al corteo degli studenti torinesi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 18 febbraio 2022)rappresentanti delle forze dell'ordine sono rimastinel tentato assalto alla sede dell'Unione Industriali dida parte di un gruppo di manifestanti che sta partecipando al corteo deglitorinesi. L'articolo .

