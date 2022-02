Luca Onestini vittima di un’aggressione choc: “Mi hanno tirato un pugno” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Luca Onestini è stato aggredito a Parigi dalla fidanzata: la sua brutta disavventura Brutta disavventura per Luca Onestini (fino però ad un certo punto). Cos’è successo? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip in un un pub a Parigi era impegnato a seguire la partita di Champions League tra Paris Saint Germain e Real Madrid insieme alla sua fidanzata. E ad un certo punto proprio quest’ultima ha aggredito Luca Onestini rifilandogli un bel pugno in faccia. Il motivo? Cristina Porta, tifosissima del Real Madrid, ha perso la calma nel momento in cui il Paris Saint Germain ha vinto proprio all’ultimo minuto. Per fortuna che Luca Onestini se l’è cavata giusto con un occhio nero. Luca Onestini rompe il ... Leggi su cityroma (Di venerdì 18 febbraio 2022)è stato aggredito a Parigi dalla fidanzata: la sua brutta disavventura Brutta disavventura per(fino però ad un certo punto). Cos’è successo? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip in un un pub a Parigi era impegnato a seguire la partita di Champions League tra Paris Saint Germain e Real Madrid insieme alla sua fidanzata. E ad un certo punto proprio quest’ultima ha aggreditorifilandogli un belin faccia. Il motivo? Cristina Porta, tifosissima del Real Madrid, ha perso la calma nel momento in cui il Paris Saint Germain ha vinto proprio all’ultimo minuto. Per fortuna chese l’è cavata giusto con un occhio nero.rompe il ...

