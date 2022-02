LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: le tedesche Nolte e Jamanka danno spettacolo, statunitensi costrette a inseguire (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.34 Katrin Beierl, portacolori austriaca, non va oltre la tredicesima posizione (+0”87). 13.32 Ying è tredicesima a +0”88. 13.29 La rumena Andreea Grecu ha ben poco da rimproverarsi, nona a +0”78. Pronto a scendere in pista il secondo duo cinese diretto dalla padrona di casa Qing Ying. 13.27 Nemmeno Appiah limita i danni, ottava piazza a +0”71. Sono scese le atlete più accreditate, mancano sette equipaggi di rincalzo al termine della prima sessione. 13.25 Melissa Lotholz, pilota della coppia nordamericana, non sfrutta al massimo la spinta e chiude una manche sotto le aspettative: dodicesima a +1”08. Vediamo se la compagna canadese Cynthia Appiah riuscirà a destreggiarsi con maggiore efficacia sul catino di Yanqing. 13.23 Interlocutoria la prova dell’elvetica Melanie Hasler, settima a +0”61. Ora due equipaggi ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.34 Katrin Beierl, portacolori austriaca, non va oltre la tredicesima posizione (+0”87). 13.32 Ying è tredicesima a +0”88. 13.29 La rumena Andreea Grecu ha ben poco da rimproverarsi, nona a +0”78. Pronto a scendere in pista il secondo duo cinese diretto dalla padrona di casa Qing Ying. 13.27 Nemmeno Appiah limita i danni, ottava piazza a +0”71. Sono scese le atlete più accreditate, mancano sette equipaggi di rincalzo al termine della prima sessione. 13.25 Melissa Lotholz, pilota della coppia nordamericana, non sfrutta al massimo la spinta e chiude una manche sotto le aspettative: dodicesima a +1”08. Vediamo se la compagna canadese Cynthia Appiah riuscirà a destreggiarsi con maggiore efficacia sul catino di Yanqing. 13.23 Interlocutoria la prova dell’elvetica Melanie Hasler, settima a +0”61. Ora due equipaggi ...

