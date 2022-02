Liceo artistico a Milano introduce la carriera Alias per gli studenti che vivono percorso di transizione (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Liceo artistico statale di Brera a Milano ha introdotto la 'carriera Alias' nel proprio regolamento di istituto, per permettere agli studenti e alle studentesse che hanno intrapreso un percorso di transizione di genere di cambiare il nome sui documenti scolastici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ilstatale di Brera aha introdotto la '' nel proprio regolamento di istituto, per permettere aglie alle studentesse che hanno intrapreso undidi genere di cambiare il nome sui documenti scolastici. L'articolo .

queequeg1901 : @Draghiarrenditi @LaBombetta76 Il livello di approfondimento è quello di una quattordicenne del liceo artistico - dashingdesiree : RT @repubblica: Il liceo artistico di Brera dice sì all’uso dell'alias per studenti e studentesse che hanno iniziato la transizione di gene… - repubblica : Il liceo artistico di Brera dice sì all’uso dell'alias per studenti e studentesse che hanno iniziato la transizione… - wesud_news : Crotone, gli studenti del liceo artistico in visita all’Officina Pitagorica per ammirare la costruzione della Statu… -