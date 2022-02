Incendio sul traghetto italiano Euroferry Olympia diretto a Brindisi: i passeggeri salvati da una motovedetta della guardia di finanza (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un Incendio è scoppiato stamani su una nave traghetto italiana diretta a Brindisi: il capitano della Euroferry Olympia della Grimaldi Lines ha ordinato... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 18 febbraio 2022) Unè scoppiato stamani su una naveitaliana diretta a: il capitanoGrimaldi Lines ha ordinato...

Advertising

fattoquotidiano : Incendio sul traghetto Euroferry partito dalla Grecia e diretto in Italia: in salvo le 288 persone a bordo, nessun… - Corriere : Incendio sul traghetto Grimaldi Lines dalla Grecia all’Italia: in salvo le 288 persone a bordo - OfficialGattara : RT @FerdinandoC: Ho il desiderio che qualcuno scriva una fan fiction sulle 1100 Porsche alla deriva nell'Oceano Atlantico, dopo un incendio… - FerdinandoC : Ho il desiderio che qualcuno scriva una fan fiction sulle 1100 Porsche alla deriva nell'Oceano Atlantico, dopo un i… - infoitinterno : Incendio sul traghetto Grimaldi tra la Grecia e Brindisi, passeggeri e personale in salvo con le scialuppe -