In India 38 persone sono state condannate a morte per un attentato terroristico del 2008

Venerdì un tribunale Indiano ha condannato a morte 38 persone, e all'ergastolo altre 11, per un attacco terroristico a sfondo religioso compiuto nel 2008 a Ahmedabad, nel Gujarat, stato con una storia di fortissime tensioni e violenze tra induisti e musulmani.

