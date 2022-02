"Green Pass, secondo voi...". Matteo Bassetti in crisi di identità: il "fantasma" di Alessandra Ghisleri (Di venerdì 18 febbraio 2022) Matteo Bassetti si è improvvisato anche sondaggista via social, tanto che qualcuno ha ironizzato definendolo "l'Alessandra Ghisleri dei virologi" . L'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova ha rivolto la seguente domanda ai suoi follower di Twitter: “Credete sia giusto mantenere il Green Pass così come è oltre il 31 marzo?”. La risposta da parte dell'utenza è stata netta e inequivocabile: su oltre 14mila voti espressi, il no ha vinto con l'86,4%, praticamente una percentuale bulgara. Probabilmente è la risposta che si aspettava Bassetti, che da giorni insiste dichiarando che la certificazione verde “ha esaurito il suo compito di strumento per far vaccinare gli italiani”. Per questo l'infettivologo non crede che sia una buona idea mantenere il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022)si è improvvisato anche sondaggista via social, tanto che qualcuno ha ironizzato definendolo "l'dei virologi" . L'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova ha rivolto la seguente domanda ai suoi follower di Twitter: “Credete sia giusto mantenere ilcosì come è oltre il 31 marzo?”. La risposta da parte dell'utenza è stata netta e inequivocabile: su oltre 14mila voti espressi, il no ha vinto con l'86,4%, praticamente una percentuale bulgara. Probabilmente è la risposta che si aspettava, che da giorni insiste dichiarando che la certificazione verde “ha esaurito il suo compito di strumento per far vaccinare gli italiani”. Per questo l'infettivologo non crede che sia una buona idea mantenere il ...

