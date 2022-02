Green Pass, il virus dà tregua e il governo accelera. “Via le restrizioni il prima possibile” (Di sabato 19 febbraio 2022) Il premier: presto la road map. Intensive sotto i mille ricoveri. Crollano le prime dosi. Obbligo per gli over 50, sì alla proroga Leggi su repubblica (Di sabato 19 febbraio 2022) Il premier: presto la road map. Intensive sotto i mille ricoveri. Crollano le prime dosi. Obbligo per gli over 50, sì alla proroga

gparagone : Il sindaco di Trieste chiede al governo di poter istituire leggi speciali come per le Br contro i no Green Pass e i… - borghi_claudio : Mi dicono dalla XII commissione che l'emendamento sulla fine del green pass assieme allo stato di emergenza il 31 m… - borghi_claudio : Giusto per ripetere. Ieri la Lega non ha bocciato nessun emendamento per cancellare il green pass con il termine de… - SimonaeLuciano : @Adnkronos Obbligo vaccinale e green pass non sono libertà sono crediti sociali. Il mondo va da una parte, solo l'Italia resta al palo. - mimmop61 : Italia ostaggio di Mario Draghi e Roberto Speranza: Nicola Porro perde le staffe sulle restrizioni Covid -