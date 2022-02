Gianni Alemanno condannato a 1 anno e 10 mesi: 'Ma mi ricandido lo stesso' (Di venerdì 18 febbraio 2022) Gianni Alemanno è stato condannato a 1 anno e 10 mesi dalla Corte d'Appello di Roma per le accuse di traffico di influenze illecite e finanziamento illecito in uno dei filoni dell'indagine Mondo di ... Leggi su globalist (Di venerdì 18 febbraio 2022)è statoa 1e 10dalla Corte d'Appello di Roma per le accuse di traffico di influenze illecite e finanziamento illecito in uno dei filoni dell'indagine Mondo di ...

