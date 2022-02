Federlidi Fenailp | esproprio di 30 000 imprese balneari

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Consiglio dei Ministri approva all’unanimità un emendamento alla legge Concorrenza sulla riforma delle concessioni demaniali turistico-ricreative. Da gennaio 2024 uno dei requisiti sara’ quello di garantire a tutti l’accesso al mare. Le concessioni gia’ in regola saranno valide anche oltre la proroga al 2023. Tra le linee-guida, un freno al caro-ombrellone ma anche tutele degli investimenti. Si compone di due parti il provvedimento sulle concessioniapprovato oggi dal Consiglio dei ministri. Come specifica palazzo Chigi, il provvedimento è’ innanzitutto composto da un emendamento al ddl sulla concorrenza già incardinato in Parlamento, con norme applicabili in seguito all’approvazione definitiva, che prevedono che le concessioni attuali, comprese quelle in proroga, continuino a essere efficaci fino al 31 dicembre 2023. Il Segretario del Sindacato della ...