Da dove è arrivato SARS-CoV-2? (Di venerdì 18 febbraio 2022) Al di là delle oziose discussioni, volte ad utilizzare le risposte a questa domanda come arma geopolitica, vi è un reale interesse scientifico nel trovare la risposta, perché il dettaglio del meccanismo con cui è nata l'attuale pandemia globale può dare indicazioni utili circa quanto potrebbe accadere in futuro. Uno studio appena pubblicato su Nature costituisce un contributo importante, il primo realmente significativo da oltre un anno a questa parte. Testando 645 pipistrelli appartenenti a 46 specie diverse, catturati nelle caverne del nord del Laos, un ampio gruppo di ricercatori francesi, afferenti principalmente all'Istituto Pasteur di Parigi, ha trovato tre diversi sarbecovirus (il gruppo di coronavirus cui appartiene SARS-CoV-2) che appaiono strettamente correlati a SARS-CoV-2. In due di questi nuovi virus, la proteina Spike differisce da ...

