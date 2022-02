Covid: Draghi, 'stato emergenza? Via restrizioni il più presto possibile, a giorni road map' (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Dalla pandemia "io voglio uscire prima possibile, quindi anche limitare le restrizioni il più presto possibile. Non abbiamo ancora un roadmap specifica ma è una questione di giorni. E' mia volontà uscire con una roadmap che da qui al 31 marzo" indica la strada, step by step. "E' importantissimo per dare certezze in questo mese, mese e mezzo che così com'è e ancora un po' incerto. La situazione geopolitica poi tenderà ad aggravarsi, se noi potremo dare delle certezze limiteremo" il quadro di incertezze che abbiamo davanti. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Dalla pandemia "io voglio uscire prima, quindi anche limitare leil più. Non abbiamo ancora unmap specifica ma è una questione di. E' mia volontà uscire con unamap che da qui al 31 marzo" indica la strada, step by step. "E' importantissimo per dare certezze in questo mese, mese e mezzo che così com'è e ancora un po' incerto. La situazione geopolitica poi tenderà ad aggravarsi, se noi potremo dare delle certezze limiteremo" il quadro di incertezze che abbiamo davanti. Così il premier Marioin conferenza stampa.

