Copioni e recite ai reality show? Dubbi e cosa sapere a riguardo

Leggi su isaechia

(Di venerdì 18 febbraio 2022) In questi mesi ha fatto molto scalpore tra il pubblico unche piace praticamente da sempre, da quando è nato. Stiamo parlando del Grande Fratello Vip. Storie d’amore, tradimenti, equivoci e amicizie troppo bollenti, ne abbiamo viste in tutte le salse. Ma la liaison che ha fatto più discutere è stata quella di Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. In particolare, di questi tre personaggi, abbiamo visto come il primo, entrato nella Casa tra i primi concorrenti insieme a Soleil, ha mostrato un pericoloso interesse e un’attrazione fisica per l’influencer Sorge. Tra tira e molla e confronti con la moglie durante le dirette, Belli è uscito dalla Casa tornando dalla sua Delia. A sua volta quest’ultima, presa dalla gelosia e dalla voglia di rivalsa, ad un giro di boa forse programmato o forse no (ne parleremo più avanti), è entrata come coinquilina nella Casa poche ...