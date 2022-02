C’è stato un incendio su un traghetto italiano proveniente dalla Grecia (Di venerdì 18 febbraio 2022) La nave era al largo di Corfù, e sarebbe dovuta arrivare a Brindisi: non si sa ancora se tutti i passeggeri siano stati messi in salvo Leggi su ilpost (Di venerdì 18 febbraio 2022) La nave era al largo di Corfù, e sarebbe dovuta arrivare a Brindisi: non si sa ancora se tutti i passeggeri siano stati messi in salvo

Advertising

elio_vito : Ho presentato una proposta di legge per A B O L I R E I L C O N C O R D A T O dopo la bocciatura del DdlZan, seg… - GuidoDeMartini : ?? 17 FEBBRAIO 2022: oggi ho votato CONTRO il provvedimento a.C. 3467, che introduce il SGP per l’accesso alla strag… - marcocappato : non c'è stato errore da parte del comitato promotore nella formulazione del quesito considerato che quelle condotte… - Andrea77069925 : @Giusepp60289178 @Alex_Cavasinni Eh sai.. a noi non ci finanzia lo stato italiano. E le bollette sono pagate, come… - imgemss : mi fa troppo ridere che quando non vado a scuola c'è sempre una che mi rompe i coglioni dicendomi quanto quel giorn… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è stato Paolo Conte: «Nella bara di mamma c’è il testo di Azzurro» Corriere della Sera