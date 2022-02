Calciopoli: Condannati Lotito, Della Valle e Moggi, dovranno risarcire la Figc (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lotito, Della Valle e Moggi, dovranno risarcire la Figc per Calciopoli. La Corte di Appello di Napoli ha accolto il ricorso Della Federazione. Durante la sua lunga storia, il calcio italiano ha vissuto diversi scandali che hanno richiesto l’intervento giudiziario o sportivo. Ma furono soprattutto due le vicende che coinvolsero le squadre più blasonate del nostro campionato, cambiando di fatto la storia del pallone: il “Totonero” del 1980 e “Calciopoli” del 2006. Ironia Della sorte, entrambe portarono in dote anche due mondiali vinti dagli azzurri, insieme però a tante conseguenze sportive per le società indagate. Compresa la prima retrocessione in Serie B Della Juventus oltre ad altre ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 18 febbraio 2022)laper. La Corte di Appello di Napoli ha accolto il ricorsoFederazione. Durante la sua lunga storia, il calcio italiano ha vissuto diversi scandali che hanno richiesto l’intervento giudiziario o sportivo. Ma furono soprattutto due le vicende che coinvolsero le squadre più blasonate del nostro campionato, cambiando di fatto la storia del pallone: il “Totonero” del 1980 e “” del 2006. Ironiasorte, entrambe portarono in dote anche due mondiali vinti dagli azzurri, insieme però a tante conseguenze sportive per le società indagate. Compresa la prima retrocessione in Serie BJuventus oltre ad altre ...

