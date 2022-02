Calciomercato Inter, nome nuovo per l’attacco: occhi su David del Lille (Di venerdì 18 febbraio 2022) Calciomercato Inter: i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su David del Lille come prossimo rinforzo per l’attacco Al di là delle iperboli di mercato (Dybala, il cui arrivo sarebbe comunque complicato) e della realtà di trattative già ben avviate (Gianluca Scamacca, per il quale l’Inter sembra aver sbaragliato la concorrenza), c’è un altro nome per l’attacco nerazzurro del futuro. A riportare l’indiscrezione è La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna. Jonathan David del Lilla, canadese, classe 2000, protagonista indiscusso della Ligue 1 in corso, è l’erede designato di Victor Osimhen nel club transalpino. L’attaccante è seguito dai nerazzurri in da quando giocava in Belgio, nel Gent, club nel quale ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022): i nerazzurri avrebbero messo glisudelcome prossimo rinforzo perAl di là delle iperboli di mercato (Dybala, il cui arrivo sarebbe comunque complicato) e della realtà di trattative già ben avviate (Gianluca Scamacca, per il quale l’sembra aver sbaragliato la concorrenza), c’è un altropernerazzurro del futuro. A riportare l’indiscrezione è La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna. Jonathandel Lilla, canadese, classe 2000, protagonista indiscusso della Ligue 1 in corso, è l’erede designato di Victor Osimhen nel club transalpino. L’attaccante è seguito dai nerazzurri in da quando giocava in Belgio, nel Gent, club nel quale ...

