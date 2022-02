Advertising

periodicodaily : Cadice vs Getafe: pronostico e possibili formazioni #LaLiga #19febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Cadice Getafe

Infobetting

... X (48%), 2 (21%) 5 Roma " Hellas Verona > X - 1 (66%), X (26%), 2 (8%) 6 Cagliari " Napoli > 2 - 1 (7%), X (15%), 2 (78%) 7 Bologna " Spezia > 1 - 1 (69%), X (27%), 2 (4%) 8> 2 - 1 (......- Potenza (Serie C) - ELEVEN SPORTS Latina - Vibonese (Serie C) - ELEVEN SPORTS 18.00 Roma - Verona (Serie A) - DAZN Ceske Budejovice - Viktoria Plzen (Czech Liga) - ONEFOOTBALL 18.30...This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you ...Sabato 19 febbraio alle ore 18:30 si giocherà la gara tra Cadice e Getafe, valevole per la venticinquesima giornata di Liga. La partita si terrà all’Estadio Nuevo Mirandilla di Cadice e sarà arbitrata ...