"Bugiarda! Sei solo una bugiarda": Alfonso Signorini forza nove, travolge in diretta Manila Nazzaro (Di venerdì 18 febbraio 2022) Alfonso Signorini contro tutti? Sembra di sì, anche contro Manila Nazzaro che ormai è nella casa del Gf Vip da sei mesi. Andiamo per gradi. Il Grande Fratello Vip 6 trasloca al giovedì sera, abbandonato il venerdì (presidiato da settembre dal reality). E la 42esima puntata - ovviamente in onda su Canale 5 - si apre con il triangolo composto da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge: vengono messi uno di fronte all'altro per rispondere ad alcune domande del conduttore. Ma il web s'infiamma, sempre perché si parla di quell‘amore libero. Forse troppo libero. Il pubblico pensa che sia tutto un bluff! Poi la puntata va avanti tra momenti emozionati, come quello vissuto da Giucas Casella, che riavvolge il nastro dei ricordi, e Lulù Selassié - la seconda finalista del GF Vip 6. “La storia d'amore che Lulù ha visto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022)contro tutti? Sembra di sì, anche controche ormai è nella casa del Gf Vip da sei mesi. Andiamo per gradi. Il Grande Fratello Vip 6 trasloca al giovedì sera, abbandonato il venerdì (presidiato da settembre dal reality). E la 42esima puntata - ovviamente in onda su Canale 5 - si apre con il triangolo composto da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge: vengono messi uno di fronte all'altro per rispondere ad alcune domande del conduttore. Ma il web s'infiamma, sempre perché si parla di quell‘amore libero. Forse troppo libero. Il pubblico pensa che sia tutto un bluff! Poi la puntata va avanti tra momenti emozionati, come quello vissuto da Giucas Casella, che riavvolge il nastro dei ricordi, e Lulù Selassié - la seconda finalista del GF Vip 6. “La storia d'amore che Lulù ha visto ...

