Belotti: «Non so se sarà il mio ultimo derby, ma sono orgoglioso»

Le dichiarazioni dell'attaccante del Torino Andrea Belotti ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Juve-Torino. ESULTANZA – «C'era tutto. Il derby, la voglia di fare una grande prestazione e di riuscire a vincere. Il mio gol è servito, ma è un peccato non aver vinto. Oggi abbiamo fatto una grandissima partita, non avremmo rubato nulla vincendo». RITORNO AL GOL – «Il gol è importante per me come per tutta la squadra. Devo farmi trovare pronto. Peccato per i due mesi di infortuni che mi hanno tenuto fuori a lungo, ma allo stesso tempo ho cercato di aiutare il più possibile e di stare sul campo per vedere i meccanismi di gioco del mister. Quando sono tornato è stato più facile. Merito anche al mister, che crede in me come negli altri». ULTIMO DERBY – «Questo non lo so. Se fosse l'ultimo derby sarei orgoglioso di quello che ho fatto oggi.»

