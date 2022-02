Barcellona-Napoli, il gol di Zielinski mette a tacere la solita fake news (Di venerdì 18 febbraio 2022) Piotr Zielinski autore del gol del momentaneo vantaggio del Napoli a Barcellona è al centro di una fake news. Piotr Zielinski protagonista del gol del vantaggio del Napoli a Barcellona al Camp Nou. Il polacco fa gioire i tifosi azzurri. I supporters azzurri hanno invaso Barcellona a seguito del Napoli e praticamente stanno dominando la scena con cori e tamburi. Lo stadio del Barça è quasi ammutolito, mentre si sentono i cori per il Napoli ed addirittura i fischi quando l’arbitro fa qualcosa di non gradito ai tifosi partenopei. In questo scenario ci ha pensato Zielinski a dare ancora più carica agli ultras del Napoli. Il gol del polacco su bellissima giocata di Elmas ha ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 18 febbraio 2022) Piotrautore del gol del momentaneo vantaggio delè al centro di una. Piotrprotagonista del gol del vantaggio delal Camp Nou. Il polacco fa gioire i tifosi azzurri. I supporters azzurri hanno invasoa seguito dele praticamente stanno dominando la scena con cori e tamburi. Lo stadio del Barça è quasi ammutolito, mentre si sentono i cori per iled addirittura i fischi quando l’arbitro fa qualcosa di non gradito ai tifosi partenopei. In questo scenario ci ha pensatoa dare ancora più carica agli ultras del. Il gol del polacco su bellissima giocata di Elmas ha ...

