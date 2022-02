Barbara D’Urso incassa il colpo: questa è una batosta che fa male (Di venerdì 18 febbraio 2022) Barbara D’Urso incassa doverosamente un colpo basso, una batosta inaspettata che può far vacillare la conduttrice partenopea La conduttrice di Pomeriggio Cinque non ha fatto in tempo a parlare di record di ascolti nella scorsa puntata che sono immediatamente calati, seppur non di tanto, ma quel poco che basta per far vincere la sfida alla L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022)doverosamente unbasso, unainaspettata che può far vacillare la conduttrice partenopea La conduttrice di Pomeriggio Cinque non ha fatto in tempo a parlare di record di ascolti nella scorsa puntata che sono immediatamente calati, seppur non di tanto, ma quel poco che basta per far vincere la sfida alla L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

QuiMediaset_it : Sempre bene @pomeriggio5: il programma di #Canale5 condotto da Barbara d'Urso si conferma al vertice di fascia sul… - carmelitadurso : Capitolo II ?????????? “Madreh… Che paura, sembrate Barbara d’Urso… Che orrore!!” ???????? #lapupaeilsecchioneshow… - QuiMediaset_it : Nuovo record di ascolti per @pomeriggio5: ieri il programma di #Canale5 ha segnato il 18.97% di share attiva e 2.29… - enzoprimerano27 : @antonellaD_E No ,dimenticano molte sono sbadate come Barbara D'Urso quando dice io sono all' antica si e ad Arcore… - infoitcultura : Barbara D'Urso ricorda la mamma a Pomeriggio 5 'Morta a 37 anni'/ 'Si è ammalata e…' -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D'Urso ricorda la mamma a Pomeriggio 5 'Morta a 37 anni'/ 'Si è ammalata e…' Il Sussidiario.net