Ascolti tv 17 febbraio 2022: non c'è grata tra Luca Argentero e il Grande Fratello Vip (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ascolti tv: la fiction di Rai1 stravince la serata davanti al reality show di Canale5 Il giovedì sera il divario tra Rai1 e Canale5 è davvero impressionante, nonostante l'ammiraglia Mediaset abbia in programmazione un titolo di punto. E così anche ieri sera Doc – Nelle tue mani ha fatto il 28,7% e 6,561 milioni d'italiani collegati. La fiction con Luca Argentero sette giorni fa, al debutto stagionale, aveva portato a casa il 28,9% e 6,3 milioni. Seconda piazza per il Grande Fratello Vip 6 su Canale5, che ha registrato il 19,18% di share media con 2,990 milioni di telespettatori. Giovedì scorso la stessa rete aveva raccolto il 20,2% e 5 milioni con la partita di Coppa Italia Juventus-Sassuolo. Medaglia di bronzo per il film Harry Potter e il principe Mezzosangue su Italia1 con il 5,97% e 1,234 milioni

