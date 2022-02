Annullate a Lecco le regate Snow Cup e Campionato Ilorc del Lario

(Di venerdì 18 febbraio 2022)ledellaCup e deldelOrientale, in programma a partire da domani. A comunicarlo sono gli organizzatori della Società Canottieri, che motivano la decisione a causa delle “numerose defezioni degli ultimi giorni” che hanno portato ad una drastica riduzione dei partecipanti., l’annuncio di Società Canottieri Ecco quanto annunciato attraverso una nota: “Con grande rammarico la sezione vela della Società Canottieriè stata costretta ad annullare ledel 1°Invernale delOrientale per barche di altura e ...

le regate invernali, annuncio amaro della CanottieriNumerose defezioni ed esiguo numero di iscritti, niente evento sul lago" Con grande rammarico la sezione vela della Società ...... in programma nel Golfo disu due weekend: il 19/20 e il 26/27 febbraio. Una decisione sofferta maturata in seguito alle numerose defezioni degli ultimi giorni che hanno portato ad una drastica ...Con grande rammarico la sezione vela della Società Canottieri Lecco è stata costretta ad annullare le regate del 1° Campionato ILORC Invernale del Lario Orientale per barche di altura e minialtura e ...Lecco – Con grande rammarico la sezione vela della Società Canottieri Lecco è stata costretta ad annullare le regate del ...