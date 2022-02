Ancora in calo i ricoverati Covid negli ospedali umbri (Di venerdì 18 febbraio 2022) : sono 190 secondo i dati della Regione aggiornati a venerdì 18, quattro in meno di giovedì. Dieci, uno in più, in terapia intensiva. I nuovi casi ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) : sono 190 secondo i dati della Regione aggiornati a venerdì 18, quattro in meno di giovedì. Dieci, uno in più, in terapia intensiva. I nuovi casi ...

