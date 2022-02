Alemanno condannato per traffico di influenze L’amarezza dell’ex sindaco | «Ingiusto | ricorrerò»

(Di venerdì 18 febbraio 2022) La Corte d’Appello di Roma haa un anno e dieci mesi Gianniperd’e finanziamento illecito. Si tratta dell’unico capo d’imputazione che era rimasto in piedi dopo che la Cassazione lo scorso luglio aveva definitivamente sgonfiato la bolla mediatico-giuridiziaria di “Mafia capitale” che aveva travolto l’ex. I supremi giudici, infatti, avevano assoltocon formula piena da tutte le accuse, rinviando all’Appello il solo episodio dello sblocco dei pagamenti a Eur spa, derubricandolo e chiedendo la rideterminazione della pena. In sostanza, oggi, nel processo bis,è statoa un anno e 10 mesi per aver sollecitato l’amministrazione pubblica a pagare un proprio creditore. L’accusa aveva ...

