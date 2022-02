12 fenomeni naturali straordinari da ammirare almeno una volta nella vita

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 18 febbraio 2022) L’anno nuovo è arrivato ed è tempo di sognare a occhi aperti i prossimi viaggi, in attesa di ripartire. Per tutti i viaggiatori in cerca di nuovi spunti o che non sanno da che parte iniziare, Volagratis.com ha raccolto 12 esperienzee da vivere nel mondo, dalla Bolivia all’Australia passando per Italia, Tasmania e Giappone: 12, uno per ogni mese dell’anno, dada vicinouna. Gennaio, in Bolivia perlo specchio più grande del mondo Il Salar de Uyuni, con i suoi oltre 10.000 chilometri quadrati, è ciò che resta di un enorme lago evaporato nell’altopiano meridionale andino della Bolivia. Oggi è la più grande distesa salata del pianeta e un luogo spettacolare in ogni ...