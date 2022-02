Verratti | “Isola comprata sul Metaverso? Vi spiego tutto | ci sarà anche uno stadio”

Advertising

ParliamoDiNews : Digitale: calciatore Marco Verratti investe nel metaverso, acquista isola su The Sandbox – Libero Quotidiano #… - MarkLenders : Marco Verratti compra un’isola nel metaverso - qnazionale : Marco Verratti compra un'isola nel Metaverso - Sms_Ita : Il centrocampista del @PSG_inside ha acquistato un'isola esclusiva nel metaverso su @TheSandboxGame. E diventa il p… - andreastoolbox : Verratti (Psg) su Metaverso: acquista un'isola su The Sandbox | Sky Sport -

Tra i facoltosi acquirenti del lotto anche l'ex juventino Coman Marcoha comprato un'privata . Di base non ci sarebbe nulla di cui stupirsi, considerati i 9 milioni di euro a stagione ..., nello specifico, ha acquistato un'in vendita su The Sandbox da Exclusible , un negozio specializzato in NFT di lusso. Non è chiaro che tipo di appezzamento di terra abbia acquistato l'...Roma, 17 feb. (Labitalia) - In attesa che il metaverso decolli, si iniziano a scaldare i motori dell'universo digitale. Sono sempre di più gli investitori che p ...Un campione d'Europa benedice il Metaverso. Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint Germain e della Nazionale italiana di calcio, è il primo calciatore al mondo ad aver investito in un metavers ...